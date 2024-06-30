Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'deyasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE’deyasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimde Lalapaşa ilçesine bağlı Veysel köyünde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen 10 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.