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        Saros'ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı

        EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde, deniz yatağında uyuyakalan tatilci, yakınlarının uyarısıyla yapılan aramada yaklaşık 2 mil açıkta halen uyurken bulunarak, kıyıya getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 19:37 Güncelleme: 30.06.2024 - 19:40
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        Saros'ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı
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        EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde, deniz yatağında uyuyakalan tatilci, yakınlarının uyarısıyla yapılan aramada yaklaşık 2 mil açıkta halen uyurken bulunarak, kıyıya getirildi. Tatilcinin açığa sürüklenme ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Tatil için Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, deniz yatağında uyuyakaldı. Uyuyakalan kişi, kuvvetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklendi. Sahilde bulunan yakınları, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi. Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta deniz yatağının üzerinde halen uyumakta olan tatilciye ulaştı.

        YAKINLARI SESLENEREK UYANDIRDI

        Deniz yatağında uyumaya devam eden kişi, yakınlarının kendisine seslenmesi üzerine uyandı. Uyandırıldıktan sonra tekneye alınan tatilci, daha sonra kıyıya götürüldü. Bu kişinin açığa sürüklenme ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Mustafa Altunhan, geçen yıl haziran ayında da benzer bir olay yaşadıklarını ve deniz yatağıyla kıyıdan yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen bir kişiyi kurtardıklarını söyledi. Altunhan, rüzgar ve dalgalı günlerde denizde dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

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