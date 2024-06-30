Saros'ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı

EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde, deniz yatağında uyuyakalan tatilci, yakınlarının uyarısıyla yapılan aramada yaklaşık 2 mil açıkta halen uyurken bulunarak, kıyıya getirildi. Tatilcinin açığa sürüklenme ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tatil için Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, deniz yatağında uyuyakaldı. Uyuyakalan kişi, kuvvetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklendi. Sahilde bulunan yakınları, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi. Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta deniz yatağının üzerinde halen uyumakta olan tatilciye ulaştı.