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        Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:30
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        Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE’nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimde Meriç’e bağlı Adasarhanlı köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 5 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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