Kırkpınar Festivali, geleneksel davul ve zurna davetiyle başladı

EDİRNE'debu yıl 663'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 40 kişiden oluşan Kırkpınar davul ve zurna ekibinin Edirne Valisi Yunus Sezer ile Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı etkinliğe davetiyle başladı.

Edirne'de bu yıl 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, 40 kişiden oluşan davul ve zurna ekibinin geleneksel hale gelen davet turuyla başladı. Ekip, Edirne Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı valilik ve belediye başkanlığı önünde marşlar çalarak Kırkpınar'a davet etti.

'SPORSEVERLER SPORA DOYACAKLAR' Kırkpınar davul ve zurna ekibi ilk olarak Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı, belediye başkanlığı binası önünde karşıladı. Çiçekle karşılanan belediye başkanı Akın, teşekkür ederek, "İnşallah bu yıl Kırkpınar'da yapacağımız etkinliklerle, izleyeceğimiz müsabakalarla çok keyifli, misafirlerimizin mutlu olduğu, güzel anılarla Edirne'den ayrıldığı bir festival yaşatacağız. Hemşehrilerimizi etkinliklerimizde hem eğlendireceğiz hem de güzel güreş müsabakalarıyla sporseverler spora doyacaklar" dedi. 'GÜREŞLERİN BAŞLAMASINI İPLE ÇEKİYORUZ'

Davul ve zurna ekibi daha sonra, Edirne Valiliği bahçesine gelerek, marşlar eşliğinde Vali Yunus Sezer'i büyük organizasyona davet etti. Çiçeklerle karşılanan Sezer, ekibin şefleri Fahrettin ve Alaattin Zurnacı'ya geleneksel olarak para verdi. Vali Sezer, dünyada hiçbir ile nasip olmayacak kültürel bir varlığın Edirne'de devam ettirildiğini söyleyerek, "Hem Edirne için önemli hem Türkiye için önemli hem de dünya için önemli olduğundan aslında kültür mirası kapsamına alınmış durumda, Kırkpınar Yağlı Güreşleri. Bu sene 663'üncüsü düzenlenecek. Şu anda da ilk kez ben de daveti aldım, çok da heyecanlandık. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız ve bütün bakanlarımızı davet ettik, il olarak kırmızı dipli mumla beraber. Bu sene de heyecanla artık karşılaşmaların başlayacağı zamanı iple çekiyoruz" diye konuştu.

'YAĞLI GÜREŞLERİN OLİMPİYATINI YAPACAĞIZ' Kırkpınar'da bu yıl lig usulüne geçildiğini belirten Sezer, "Lig usulü yapıldı ve aslında yağlı güreşlerin olimpiyatını bu sene Kırkpınar'da yapacağız. Elene elene gelen bütün illerde yapılan liglerde, müsabakalarda elenen güreşçilerimizden finale kalanlar burada aslında güreşecekler. Diğer yıllardan farklı bu. Bu sene yaklaşık bine yakın güreşçimiz, çok mücadeleli bir güreş sergileyecekler. İlimizin ve Türkiye'nin bir zenginliği ve Türkiye'nin dört bir yanından bu işin tutkunlarıyla beraber ekranları başında da güreşseverlerin, herkesin takip edeceği bir haftayı dolu dolu ilimiz açısından geçiriyoruz. Belediyemizin organizasyonuyla, akşamları da yine sanat ve kültürle ilgili programlar, sanatçılarımız iştirak edecekler. Dolu dolu bir haftayı geçireceğiz. İnşallah bundan sonraki senelerde de güçlenerek devam eder" diye konuştu.