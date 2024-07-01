Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Saraç İlyas Mahallesi’ndeki Tekke Bayırı mevkisindeki ormanda çıktı. Osmanlı Dönemi’ne ait mezarlar ve telekomünikasyon şirketlerinin vericilerinin bulunduğu Tekke Bayırı mevkisindeki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İpsala Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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