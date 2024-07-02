Edirne'de silahla alıkoydukları göçmenlerin ailelerinden fidye isteyen 2 şüpheli tutuklandı

EDİRNE'de, Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi evde silahla tehdit edip, çektikleri videoyla ailelerinden fidye istediği iddia edilen Ali Efe Canbazoğulları (23) ve Şükrü Kurt (29), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışmada, Menzilahir Mahallesi Berkuka Caddesi'ndeki evde yabancı uyruklu kişilerin silah zoruyla tutulduğu ve başlarına tabanca dayanıp ailelerinden fidye istendiği bilgisine ulaştı. Polis, belirlenen adrese yapılan operasyonda göçmenleri evde tutup tehdit ettikleri gerekçesiyle Ali Efe Canbazoğulları ve Şükrü Kurt'u yakalayıp, gözaltına aldı. Evdeki Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 göçmen kurtarıldı. Evde 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve silahlara ait mermiler ele geçirildi. Göçmenler, ifadelerinde, 2 kişinin kendilerini silahla tehdit edip video çekerek ailelerinden fidye istediğini anlattı.