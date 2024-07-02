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        Edirne'de yurt dışına çıkış yapacak TIR'da 2 göçmen yakalandı

        EDİRNE'denBulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki parkta jandarmanın bir TIR'da yaptığı aramada 1'i kadın 2 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:50
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        Edirne'de yurt dışına çıkış yapacak TIR'da 2 göçmen yakalandı
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        EDİRNE'denBulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki parkta jandarmanın bir TIR'da yaptığı aramada 1'i kadın 2 kaçak göçmen yakalandı. Moldova uyruklu TIR şoförü, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı TIR parkında yurt dışına çıkış yapmak için sırasını bekleyen Romanya plakalı TIR'ın dorsesinde arama yaptı. Aramada Fas uyruklu 1'i kadın 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Moldova uyruklu TIR şoförü de 'insan kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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