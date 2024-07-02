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        Edirne'de kamyonet, traktör römorkuna çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde eşya taşıyan kamyonetin, buğday yüklü traktör römorkuna arkadan çarptığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:05
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        Edirne'de kamyonet, traktör römorkuna çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde eşya taşıyan kamyonetin, buğday yüklü traktör römorkuna arkadan çarptığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolundaki Destek Kıtaları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden Mustafa Karayiğit (34) yönetimindeki 52 ADS 569 plakalı eşya yüklü kamyonet, aynı istikamette ilerleyen S.K. (68) idaresindeki 22 ACP 663 plakalı traktöre takılı buğday yüklü römorka arkadan çarptı. Kazada, kamyonetin sürücüsü Mustafa Karayiğit, yanındaki Beytullah Karayiğit (18) ve kasadaki Emin Karayiğit (12) hayatlarını kaybederken, traktör sürücüsü S.K. yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.K., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cenazeler, savcı ve polisin incelemesinin ardından hastanenin morguna konuldu. Kamyonetle Ordu'dan Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine eşya taşındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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