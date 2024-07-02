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        Edirne'de kaybolan buzağı dronla bulundu

        EDİRNE'ninHavsa ilçesinde kaybolan buzağı, jandarma tarafından dronla yapılan arama sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:21 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:25
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        Edirne'de kaybolan buzağı dronla bulundu
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        EDİRNE'ninHavsa ilçesinde kaybolan buzağı, jandarma tarafından dronla yapılan arama sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde M.A.'ya ait buzağının kaybolması sonrası arama çalışması başlattı. Havadan dronla yapılan arazi taramasında buzağı, bir tarlada başıboş gezerken bulundu. Buzağı, sahibi M.A.'ya teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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