Edirne'de kaybolan buzağı dronla bulundu

İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde M.A.'ya ait buzağının kaybolması sonrası arama çalışması başlattı. Havadan dronla yapılan arazi taramasında buzağı, bir tarlada başıboş gezerken bulundu. Buzağı, sahibi M.A.'ya teslim edildi.

EDİRNE'ninHavsa ilçesinde kaybolan buzağı, jandarma tarafından dronla yapılan arama sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

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