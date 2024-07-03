Edirne'de 'milli zafer' coşkuyla kutlandı

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktığı karşılaşmayı Edirne’de kurulun dev ekranlardan izleyen vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile oynadığı maçı çok sayıda Edirneli, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Merih Demiral'ın attığı goller ile 2-1 biten maçın bitiş düdüğüyle, binlerce vatandaş hep birlikte sevinç yaşadı. Edirneliler, marşlar söyleyerek millilerin zaferini kutlarken, bazı vatandaşlar da araçlarıyla zafer turu attı.