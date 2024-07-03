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        Edirne'de 'milli zafer' coşkuyla kutlandı

        A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktığı karşılaşmayı Edirne'de kurulun dev ekranlardan izleyen vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 01:16 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:20
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        Edirne'de 'milli zafer' coşkuyla kutlandı
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        A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktığı karşılaşmayı Edirne’de kurulun dev ekranlardan izleyen vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

        A Milli Futbol Takımı'nın Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile oynadığı maçı çok sayıda Edirneli, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Merih Demiral'ın attığı goller ile 2-1 biten maçın bitiş düdüğüyle, binlerce vatandaş hep birlikte sevinç yaşadı. Edirneliler, marşlar söyleyerek millilerin zaferini kutlarken, bazı vatandaşlar da araçlarıyla zafer turu attı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Maç izleyen kalabalıktan detay

        - Dev ekrandan detay

        - Tezahürat yapan seyircilerden detay

        - Türk bayraklarıyla bekleyenler

        - Seyircilerin heyecanından detay

        - Gol sevinci

        - Kutlamalardan detaylar

        - Meşale yakanlar

        - Marş söyleyenler

        - Kutlama konvoyundan detaylar

        - Türk bayrakları ile sokaklara çıkanlar

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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