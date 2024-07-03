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        Edirne'de 282 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 282 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:19 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:25
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        Edirne'de 282 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
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        EDİRNE'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 282 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli 4 araç durduruldu. Araçlarda ve sınır bölgelerinde 282 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 araç trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 organizatör de adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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