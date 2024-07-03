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        Husumetlisini cadde ortasında tabancayla vurdu

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 22:37 Güncelleme: 03.07.2024 - 22:40
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        Husumetlisini cadde ortasında tabancayla vurdu
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde E.D. (27), cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisi S.U. (46) tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu yaralandı.

        Olay, saat 18.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.U., daha önce aralarında husumet bulunan E.D. ile cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan kısa süreli tartışma sırasında S.U., belinden çıkardığı tabancayla E.D.’ye ateş etti. E.D., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Cadde üzerinde bulunanlar panik ve korku ile kaçışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.D., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.U. ise olayda kullandığı tabancayla polis ekiplerine teslim oldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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