Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 9 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE’nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 9 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimde Meriç’e bağlı Küplü beldesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 9 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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