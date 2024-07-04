Edirne'de 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak 852 pehlivanın kaydı başladı (2)

ÖN ELEMEDE 23 BAŞPEHLİVAN GÜREŞECEK

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilecek UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl lig usulü sisteme geçildi. Yeni sistemde, başpehlivanlık boyuna 40 kişilik kontenjan ayrıldı. Piyasa güreşlerinde topladıkları puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar Kırkpınar'a doğrudan katılmaya hak kazanırken, 8 başpehlivanın ise ön eleme karşılaşmalarıyla belirlenmesine karar verildi.

Toplam 28 başpehlivanın katılacağı ön eleme karşılaşmaları için Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıtlara, 23 başpehlivan kayıt yaptırdı. Pehlivanlardan 5'i ise kayıt yaptırmak için gelmedi. Kırkpınar'da ön eleme karşılaşması yapacak başpehlivanların isimler şu şekilde: