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        Edirne'de 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak 852 pehlivanın kaydı başladı (2)

        ÖN ELEMEDE 23 BAŞPEHLİVAN GÜREŞECEKEdirne'de bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilecek UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl lig usulü sisteme geçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:07 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:07
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        Edirne'de 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak 852 pehlivanın kaydı başladı (2)
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        ÖN ELEMEDE 23 BAŞPEHLİVAN GÜREŞECEK

        Edirne'de bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilecek UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl lig usulü sisteme geçildi. Yeni sistemde, başpehlivanlık boyuna 40 kişilik kontenjan ayrıldı. Piyasa güreşlerinde topladıkları puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar Kırkpınar'a doğrudan katılmaya hak kazanırken, 8 başpehlivanın ise ön eleme karşılaşmalarıyla belirlenmesine karar verildi.

        Toplam 28 başpehlivanın katılacağı ön eleme karşılaşmaları için Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıtlara, 23 başpehlivan kayıt yaptırdı. Pehlivanlardan 5'i ise kayıt yaptırmak için gelmedi. Kırkpınar'da ön eleme karşılaşması yapacak başpehlivanların isimler şu şekilde:

        Yalçın Üncül, Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Serkan Serttürk, Okan Acar, Kaan Kaya, Ali Yanatma, Hamza Köseoğlu, Bekir Eryücel, Mecit Yıldırım, Süleyman Aykırı, Rıza Yıldırım, Arif Akın, Onur Balcı, Yunus Emre Yaman, Hamza Özkaradeniz, Yıldıray Pala, Seçkin Duman, Semih Turgut, Şahali Kurt, Salih Erinç, Menderes Saltık, Feyzullah Aktürk

        5 BAŞPEHLİVAN KAYIT YAPTIRMADI

        Ön eleme karşılaşmaları için başpehlivanlardan Abdullah Güngör, İsmail Güzel, Atilla Güzel, Recep Çakır ve Cenk İldem kayıt yaptırmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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