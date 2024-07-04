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        Kırkpınar'ın 60 yıllık başcazgırı Şükrü Kayabaş, 'er meydanı'na veda ediyor

        TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde aralıksız 60 yıldır cazgırlık, son 42 yıl da başcazgırlık yapan Şükrü Kayabaş (82), bu yıl görevi bırakacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:05
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        Kırkpınar'ın 60 yıllık başcazgırı Şükrü Kayabaş, 'er meydanı'na veda ediyor
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        TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde aralıksız 60 yıldır cazgırlık, son 42 yıl da başcazgırlık yapan Şükrü Kayabaş (82), bu yıl görevi bırakacağını açıkladı. Kayabaş, 1964 yılında başladığı Kırkpınar macerasına artık seyirci olarak katılacağını belirterek, "Burada 10 tane belediye başkanıyla çalıştım. 30 tane ağa ihalesi yaptım. Pazar veya cumartesi günü burada veda edeceğim, seyirciyle helalleşeceğim. İnşallah bir dahaki seneye seyirci olarak burada olacağım" dedi.

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1957- 1963 yılları arasında güreşmesinin ardından, 1964 yılında cazgır olarak görev yapmaya başlayan, Kırkpınar'ın ayaklı tarihi konumundaki başcazgır Şükrü Kayabaş, 60 yıllık görevini 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bırakma kararı aldığını açıkladı. 1984 yılında başcazgırlık görevine gelmesinin ardından sayısız başpehlivanları çayıra salan Kayabaş, artık büyük organizasyonu tribünden izleyeceğini dile getirdi.

        'BU YIL OLİMPİYAT ŞEKLİNDE OLACAK'

        Bu yıl Kırkpınar'ın lig usulüyle bambaşka olacağını belirten Kayabaş, "Bu sene tarihi Kırkpınar bambaşka olacak. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde 32 tane başpehlivan belli oldu. Bugün de onlara katılacak 8 belli olacak. Bugün iki tur var. Herhalde 23 başpehlivan katılacakmış. İki tur yapılacak. Tarihi Kırkpınar'a yakışır şekilde cumartesi, pazar büyük güreşler olacak. Bu sene Kırkpınar bambaşka olacak. Kırkpınar'a herkes zembilini alıp, gelemeyecek. Zaten o yönden olimpiyat şeklinde olacak Kırkpınar bu yıl" diye konuştu.

        '60 YILDIR BU GÖREVİ YAPIYORUM'

        Kırkpınar'da bu yıl 60'ıncı yılı olduğunu anlatan Kayabaş, "Tarihi Kırkpınar'da bu sene 60'ıncı yılım. 1982 yılında başcazgır oldum. 42 yıllık da başcazgırım. 1966-1968 yıllarında Ordulu rahmetli Mustafa ebedi altın kemeri almıştı, onu takdim etmenin mutluluğunu yaşadım. Ve yine 1976- 1978 yılları arasında Karamürsel'den Aydın Demir ebedi kenara aldı. Onu takdim etmenin mutluluğunu yaşadım. 1982, 1983 ve 1984 yıllarında da Denizlili Hüseyin Çakal'ı takip ettim. Sonra Ahmet Taşçı efsanesi başladı. Ahmet Taşçı, 9 defa başpehlivan oldu burada. Ondan sonra da Kırkpınar'da altın kemeri kimse alamadı. Geçen sene Ali Gürbüz biliyor sununuz yenildi. Buranın havası bambaşka. Ben de 60 yıldır bu görevi yapıyorum. Burada 10 tane belediye başkanıyla çalıştım. 30 tane ağa ihalesi yaptım, yarın da ağa karşılaması yapacağım. Ben bile büyük heyecan duyuyorum. Tarihi Kırkpınar bambaşka bir yer. Dualı sporumuz bizim. Bütün pehlivanlara, cazgır kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

        '9 TANE CAZGIR BURADA GÖREV ALIYOR'

        Cazgırlığı bırakma kararı aldığını anlatan Kayabaş, "Bu sene artık bırakıyorum cazgırlığı. Kimin başcazgırı olacağını Edirne Belediyesi ve Geleneksel Güreşler Federasyonu karar verecek. Benim şu andaki yardımcım Antalyalı Emin Ger. Ama onu yaparlar, bir başkasını yaparlar, 9 tane cazgır burada görev alıyor. Pazar veya cumartesi günü burada veda edeceğim, seyirciyle helalleşeceğim. İnşallah bir dahaki seneye seyirci olarak burada olacağım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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