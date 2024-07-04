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        Husumetlisini cadde ortasında tabancayla vuran şüpheli tutuklandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisi Emirhan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 18:44 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:50
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        Husumetlisini cadde ortasında tabancayla vuran şüpheli tutuklandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisi Emirhan D.’yi (27), tabanca ile vurarak yaralayan Selim U. (46) tutuklandı.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Selim U., daha önce aralarında husumet bulunan Emirhan D. ile cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan kısa süreli tartışma sırasında Selim U., belinden çıkardığı tabancayla Emirhan D.’ye ateş etti. Emirhan D., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Cadde üzerinde bulunanlar panik ve korku ile kaçışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emirhan D., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Selim U. ise polis ekiplerine teslim oldu. Selim U.’nun üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, 2 şarjör ve 1 bıçak ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Selim U., çıkarıldığı hakimlikçe ‘silahla kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

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