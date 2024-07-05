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        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yapıldı

        EDİRNE'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:48 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:50
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        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yapıldı
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        EDİRNE'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yapıldı. Kırkpınar'ın 4 altın kemerli ağası Seyfettin Selim'i karşılayan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türk'ün ata sporu Kırkpınar'ı 663'üncü kez gerçekleştirmekten dolayı heyecan duyduklarını söyledi.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda, bugün saat 14.00'da, minik boyda pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayacak 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, gelenek haline gelen 'ağa karşılama' yapıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camisi meydanı önünde kurulan stantta, 663'üncü Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş karşıladı. Kırkpınar'ın efsane sesi 42 yıllık başcazgır Şükrü Kayabaş'ın anons ettiği Başkan Akın, Türkiş ile birlikte, 4 altın kemerli Kırkpınar Ağası Selim'i kurulan stantta selamladı. Akın, Selim'e altın kemeri takarak çiçek verdi.

        Törende konuşan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ata sporu Kırkpınar'ı yaşatmak, yeni nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için mücadele verdiklerini söyleyerek, "Burada 4 altın kemerin ebedi sahibi ağamız, fahri hemşerimiz, Edirne için birçok hizmette bulunan ağamız, şehrimize hoş geldiniz. Öncelikle ağamıza eğitime verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama bir taraftan da şunu söylemek istiyorum; ağamız ‘Bir elin verdiğini diğeri görmez’ düsturundan gelerek şehirde birçok kişiye dokundu. Bunu kimse bilmez. Ben onlar adına da çok teşekkür ediyorum. Kırkpınar, Edirne’mizin düğünü, Edirne’mizin büyük bir festivali. Bu festivalde misafirlerimizle ve güreşçilerimizle hep birlikte olacağız. Buradan bütün güreşçilerimize başarılar diliyorum. Edirne’deki misafirlerimize keyifli anlar geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

        Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de Kırkpınar'ın güzel geçmesini dileyerek, “İnşallah güzel bir Kırkpınar olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başkanın da söylediği gibi ağalık, sadece burada para vermekle olmaz. Ağalık her yerde olur; eğitimde, hizmette, depremde, fakirde, fukarada. Herkese selamlar sevgiler diliyorum” dedi.

        'SON 40 YILIN EN GÜZEL KIRKPINAR'INI YAPACAĞIZ'

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, “Biliyorsunuz, bu sene 663’üncüsünü düzenlediğimiz Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yeni bir formatla karşınızda olacak. Kırkpınar bu sene ilk defa seçilmiş sporculardan oluşacak. Çok daha güzel, çok daha özel; hatta biz diyoruz ki hanım elinin dokunmasıyla çok daha güzel olacak inşallah. Ve bir motto koymuştum, ‘Tarihi Kırkpınar’da kırk başpehlivan’ diye. İnşallah bu sene Kırkpınar’da sadece 40 başpehlivan değil, artık gerçekten son 40 yılın en güzel Kırkpınar’ını inşallah bu sene burada hep birlikte oluşturacağız ve yapacağız” diye konuştu.

        PEHLİVANLAR MEZARLIĞI'NA KARANFİL BIRAKILDI

        Konuşmaların ardından heyet, kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na geçti. Burada korteje Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende heyet, anıta çelenk koydu. Söz ve müziği Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı'nın okunduğu törenin ardından kortej, Pehlivanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti. Vali Sezer, Belediye Başkanı Akın, Federasyon Başkanı Türkiş ve Kırkpınar Ağası Selim, burada Kırkpınar efsanesi Adalı Halil ve Kara Emin pehlivanların mezarına karanfil bıraktı. Tören, duaların ardından sona erdi.

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