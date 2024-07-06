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        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde, atlı polisler görevlendirildi

        EDİRNE'de 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl ilk kez, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden getirilen 4 kişilik atlı polisler göreve başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:32 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:35
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        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde, atlı polisler görevlendirildi
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        EDİRNE'de 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl ilk kez, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden getirilen 4 kişilik atlı polisler göreve başladı.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, vatandaşların güvenliğinden sorumlu olan Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün 850 kişilik ekibine ilave olarak bu yıl ilk kez İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler görev yapmaya başladı. Toplam 4 kişiden oluşan atlı polisler, gün boyu Er Meydanı etrafında tur atıp güvenliği kontrol ediyor. Atlı polislere, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de eşlik edip destek veriyor. Ekipler, boş zamanlarında ise kendilerine eşlik eden atlarla ilgilenip, bakımını yapıyor.

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