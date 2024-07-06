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        Para çalmak istediği 5 ATM'ye zarar veren şüpheli yakalandı (2)

        CEZAEVİNDENİZİNLİ ÇIKMIŞEdirne'de yüzünü maskeyle kapatıp bankalara ait 5 ATM'ye zarar verip para çalmak isteyen Murat U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:00
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        Para çalmak istediği 5 ATM'ye zarar veren şüpheli yakalandı (2)
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        CEZAEVİNDENİZİNLİ ÇIKMIŞ

        Edirne'de yüzünü maskeyle kapatıp bankalara ait 5 ATM'ye zarar verip para çalmak isteyen Murat U.'nun hırsızlık suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat U., gazetecilere, "Pişmanım" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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