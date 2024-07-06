Para çalmak istediği 5 ATM'ye zarar veren şüpheli yakalandı (2)
CEZAEVİNDENİZİNLİ ÇIKMIŞEdirne'de yüzünü maskeyle kapatıp bankalara ait 5 ATM'ye zarar verip para çalmak isteyen Murat U.
CEZAEVİNDENİZİNLİ ÇIKMIŞ
Edirne'de yüzünü maskeyle kapatıp bankalara ait 5 ATM'ye zarar verip para çalmak isteyen Murat U.'nun hırsızlık suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat U., gazetecilere, "Pişmanım" dedi.
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