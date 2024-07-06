Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kırkpınar'da başpehlivanlar, 'A Milli takımımıza başarılar dileriz' pankartı açıp 'bozkurt' işareti yaptı

        EDİRNE'de devam eden 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bugün Er Meydanı'na çıkan başpehlivanlar, 'A Milli takımımıza başarılar dileriz' pankartı açıp 'bozkurt' işareti yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:45 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırkpınar'da başpehlivanlar, 'A Milli takımımıza başarılar dileriz' pankartı açıp 'bozkurt' işareti yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de devam eden 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bugün Er Meydanı’na çıkan başpehlivanlar, 'A Milli takımımıza başarılar dileriz' pankartı açıp 'bozkurt' işareti yaptı.

        Kentte bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar, Almanya'da devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Avusturya maçında galibiyeti sevincini ‘Bozkurt’ işareti yaparak kutlayan milli futbolcu Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi. Er Meydanı’na çıkan 40 başpehlivan, güreşler öncesi, 'A Milli takımımıza başarılar dileriz' yazılı pankart açıp, ‘Bozkurt’ işareti yaparak, Demiral'a destek verdi. Başpehlivanların bu davranışı seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Başpehlivanlardan er meydanında "Bozkurt" işareti
        Başpehlivanlardan er meydanında "Bozkurt" işareti
        Edirne'de ATM'lerin güvenlik kameralarını boyayıp kasalarını açmaya çalışan...
        Edirne'de ATM'lerin güvenlik kameralarını boyayıp kasalarını açmaya çalışan...
        Para çalmak istediği 5 ATM'ye zarar veren şüpheli yakalandı (2)
        Para çalmak istediği 5 ATM'ye zarar veren şüpheli yakalandı (2)
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde, atlı polisler görevle...
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde, atlı polisler görevle...
        Kıkpınar'da polisin yoğun mesaisi sürüyor
        Kıkpınar'da polisin yoğun mesaisi sürüyor
        Güreşseverler Kırkpınar'a ilgi gösteriyor
        Güreşseverler Kırkpınar'a ilgi gösteriyor