Kırkpınar'da başpehlivanlar, 'A Milli takımımıza başarılar dileriz' pankartı açıp 'bozkurt' işareti yaptı

Kentte bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar, Almanya'da devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Avusturya maçında galibiyeti sevincini ‘Bozkurt’ işareti yaparak kutlayan milli futbolcu Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi. Er Meydanı’na çıkan 40 başpehlivan, güreşler öncesi, 'A Milli takımımıza başarılar dileriz' yazılı pankart açıp, ‘Bozkurt’ işareti yaparak, Demiral'a destek verdi. Başpehlivanların bu davranışı seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.

EDİRNE'de devam eden 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bugün Er Meydanı’na çıkan başpehlivanlar, 'A Milli takımımıza başarılar dileriz' pankartı açıp 'bozkurt' işareti yaptı.

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