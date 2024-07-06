Kırkpınar güreşlerinde, başpehlivanların ilk tur karşılaşmaları tamamlandı

Kuralarını çeken başpehlivanlar, başcazgır Şükrü Kayabaş tarafından salavatlanarak çayıra salındı. Kırkpınar'da rakiplerini yenerek Seçkin Duman, Feyzullah Aktürk, Faruk Akkoyun, Hamza Özkaradeniz, Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Recep Taslak, Hasan Cengiz bir ikinci tura yükselip, adını ilk 32'nin içerisine yazdırdı.

Türkiye Geleneksel Güreşleri Federasyonu tarafından, CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32 sıranın, kalan 8 kişinin de ön elemeyle belirlendiği 40 kişiden oluşan başpehlivanlar, 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreş yapmaya hak kazandı. Toplam 4 torbadan oluşan başpehlivanlardan, kural gereği ön elemeden gelen 8 başpehlivan, liglerde en az puan toplayan 8 pehlivanın bulunduğu dördüncü torbadaki başpehlivanlarla ilk turda karşılaştı.

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