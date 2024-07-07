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        Kırkpınar'da son gün karşılaşmaları başladı

        Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, teşvik-2 boyda pehlivanların son 16 turu karşılaşmalarıyla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:25
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        Kırkpınar'da son gün karşılaşmaları başladı
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        Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, teşvik-2 boyda pehlivanların son 16 turu karşılaşmalarıyla başladı.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bu yıl CV Enerji Güreş Ligi'nde sıralamaya giren pehlivanların 14 boyda katılmaya hak kazandığı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün, teşvik-2 boyda pehlivanların son 16 turu karşılaşmalarıyla başladı. Bugün 14 boyda gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonucunda, dereceye girenler belirlenecek.

        Büyük organizasyonda geride kalan karşılaşmalar sonucunda, baş kategorisinde son 8'e kalarak çeyrek final karşılaşmasına çıkacak. Kırkpınar'da çeyrek final karşılaşmalarına çıkacak pehlivanların isimleri şu şekilde:

        Serhat Gökmen, Mustafa Arslan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Taş.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Pehlivanlardan detay

        -Güreşlerden detay

        -Er meydanı genel detay

        -Salavatlanmayı bekleyen güreşçilerden detay

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