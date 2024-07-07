Kırkpınar'da son gün karşılaşmaları başladı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bu yıl CV Enerji Güreş Ligi'nde sıralamaya giren pehlivanların 14 boyda katılmaya hak kazandığı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün, teşvik-2 boyda pehlivanların son 16 turu karşılaşmalarıyla başladı. Bugün 14 boyda gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonucunda, dereceye girenler belirlenecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.