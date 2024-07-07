Kırkpınar'ın 60 yıllık başcazgırı Şükrü Kayabaş 'altın kemer' ile veda etti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde aralıksız 60 yıldır cazgırlık, son 42 yıl da başcazgırlık yapan Şükrü Kayabaş (82), 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlendiği Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle görevi bıraktı. Kırkpınar Er Meydanı'nda, Kayabaş'a altın kemer takdim edildi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1957- 1963 yılları arasında güreşmesinin ardından, 1964 yılında cazgır olarak görev yapmaya başlayan, Kırkpınar'ın ayaklı tarihi konumundaki başcazgır Şükrü Kayabaş, 60 yıllık görevini 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bırakma kararı aldığını açıkladı. 1984 yılında başcazgırlık görevine gelmesinin ardından sayısız başpehlivanları çayıra salan Kayabaş, artık büyük organizasyonu tribünden izleyeceğini dile getirdi.

Kayabaş için Kırkpınar'ın son gününde Sarayiçi Er Meydanı'nda tören düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in katıldığı törende, Başcazgır Kayabaş'a altın kemer takdim edildi. Kayabaş, kemeri almasının ardından seyirciye seslenerek, veda konuşması yaptı. Kayabaş, 60 yıldır Kırkpınar çayırında görev yaptığını belirtip, seyircilerden helallik istedi.

Törende ayrıca, Kırkpınar'da göre yapan birimlerin sorumluları da plaketle ödüllendirildi.