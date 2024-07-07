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        Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 11 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:50
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        Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 11 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen Fas uyruklu 5, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde ise yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 6 kaçak göçmeni yakaladı. 11 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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