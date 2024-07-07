Kırkpınar'da, yarı finale çıkan başpehlivanlar belli oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde, çeyrek finale kalan 8 başpehlivan bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda dualı çayıra çıktı. Er meydanında kura çeken başpehlivanlardan Ali Gürbüz Kocaeli'den katılan Hüseyin Gümüşalan'la, Yusuf Can Zeybek genç isim Mustafa Aslan'la, Mustafa Taş geçen yılın Başaltı birincisi Enes Doğan'la, Serhat Gökmen ise Hamza Özkaradaniz ile eşleşti.

Edirne'de devam eden 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, yarı finale kalarak adını son dörde yazdıran başpehlivanlar belli oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.