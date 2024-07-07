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        664'üncü Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü oldu, kemeri Özgür Özel taktı

        EDİRNE'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel ağalık koç ihalesi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:50
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        664'üncü Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü oldu, kemeri Özgür Özel taktı
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        EDİRNE'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel ağalık koç ihalesi yapıldı. Kırkpınar'da 15 yıl ağalık yapan, 4 altın kemerli Seyfettin Selim'in, ağalık ihalesinde lehine çekildiği, iş insanı Ufuk Özünlü, 34 milyon 571 bin 852 lira vererek, 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası oldu. Özünlü'ye ağalık altın kemerini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

        Edirne'de 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda, geleneksel ağalık koç ihalesi yapıldı. İhaleye, 663'üncü Kırkpınar ağası, 4 altın kemerli ağa Seyfettin Selim, Sultangazi Güreşleri Ağası Zeki Özünlü'nün oğlu iş insanı Ufuk Özünlü ve iş insanı Ömür Bodenstaff katıldı. Başpehlivanlık final güreşlerini izlemek üzere Sarayiçi'ne gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ağalık ihalesini izledi.

        İhale başlamadan önce konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ağalık ihalesinin Kırkpınar'ın en güzel geleneklerinden birisi olduğunu söyledi. Akın, " Kırkpınar Yağlı Güreşleri'mizin en güzel geleneklerinden birisi ağalık ihalemiz. Bizde ağalık sadece buradan yapılan koç ihalesiyle sınırlı değil, ağalık cesaret ister, yürek ister, mertlik ister, vatana ve millete bağlılık ister. Ben bu noktada Kırkpınar'ımızda ağalık yapan tüm ağalarımıza çok teşekkür ederim çünkü hepsinin güzel hizmetleri geçti" dedi.

        EN YÜKSEK RAKAMI ÖZÜNLÜ VERDİ

        Akın, konuşmasının ardından 664'üncü Kırkpınar Ağalık koç ihalesini 23 milyon liradan açtı. 663'üncü Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, ihaleyi 25 milyon 661 bin liraya çıkardı. Ağalık adaylarından Ömür Bodenstaff ise ihaleyi 31 milyona çıkardı. Diğer aday Ufuk Özünlü de ihaleyi 31 milyon 571 bin 952 liraya çıkardı. Özünlü'nün ardından diğer iki aday Özünlü adına ihaleden çekildi.

        ÖZEL MANİSA'NIN PLAKASINI ÖNERDİ

        İhaleyi sunan Kırkpınar Başcazgırı Şükrü Kayabaş, son rakamın belirlenmesi için sözü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e verdi. Özel, "Öncelikle ben 15 yıl boyunca bu işi yapmış, hepimizin gönlünü fethetmiş, Sarayiçi'ne, Edirne'ye, güreşlere büyük katkı sunmuş Seyfettin Ağamıza yürekten teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun. Yeni ağamız rakamın sonunu değiştirmek istemedi, o zaman biz de başını değiştirelim. Bunu Manisa'mızın 45, eğer rakam 45 milyon 571 bin 852 olursa çok şık olur" diye konuştu.

        SON RAKAM 34 MİLYON OLARAK BELİRLENDİ

        Ağa adayı Ufuk Özünlü de, son rakamı, doyduğu yer olan İstanbul'un plakası 34'e eşitledi. Özünlü, "Burada babam Zeki Özünlü adına oturuyorum, onun yarım kalan hikayesini tamamlamak için geldim. 31 milyondan sonraki rakamlar babamın doğum gününü temsil ediyor. O nedenle bu rakamı verdim. Genel başkanımız doğduğu yeri yazdırdı, biz de doyduğumuz yeri yazdıralım. Ekrem başkanımız da burada, 34 milyon 571 bin 952 olarak güncelliyorum" diye konuştu.

        Ağalık koç ihalesinin tamamlanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ağalık altın kemerini Ufuk Özünlü'ye taktı. Özünlü, beraberindekilerle Sarayiçi Er Meydanı'nda tur attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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