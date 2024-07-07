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        Kırkpınar'da finalin adı belli oldu

        Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final güreşi yapacak iki isim belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 17:53 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:56
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        Kırkpınar'da finalin adı belli oldu
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        Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final güreşi yapacak iki isim belli oldu. Büyük organizasyonun finalinde 2022 yılı başpehlivanı Mustafa Taş ile geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek karşılaşacak.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde, Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan 40 başpehlivandan adını yarı finale yazdıran dört pehlivanın karşılaşmaları geride kaldı. Rakibi Serhat Gökmen'i yenen 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş adını finale yazdırdı. Geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ise Hüseyin Gümüşalan yenerek finale çıktı.

        KİMLERİ ELEDİLER?

        Finalistlerden Mustafa Taş, finale gelene kadar 2'nci turda Turan Balaban, 3'üncü turda Orhan Okulu, 4'üncü turda Enes Doğan ve yarı finalde Serhat Gökmen'i yendi.

        Yusuf Can Zeybek ise finale gelene kadar 2'nci turda Kürşat Şevki Korkmaz, 3'üncü turda Yıldıray Akın, dördüncü turda Mustafa Arslan ve yarı finalde de Hüseyin Gümüşalan'ı eledi.

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