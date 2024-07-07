Kırkpınar'da başpehlivanlık finalinin adı belli oldu

Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final güreşi yapacak iki isim belli oldu. Büyük organizasyonun finalinde 2022 yılı başpehlivanı Mustafa Taş ile geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek karşılaşacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde, Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan 40 başpehlivandan adını yarı finale yazdıran dört pehlivanın karşılaşmaları geride kaldı. Rakibi Serhat Gökmen'i yenen 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş adını finale yazdırdı. Geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ise Hüseyin Gümüşalan yenerek finale çıktı.