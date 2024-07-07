Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

Edirne'de 663'üncüsü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek kazandı. Zeybek, başpehlivanlığı üst üste ikinci kez kazanmış oldu.

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık güreşleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Finale gelene kadar Ali Gürbüz ve Orhan Okulu gibi favori isimlerin elendiği güreşlerin çoğunluğu puan alanın kazandığı uzatmalara gitti. Sarayiçi Er Meydanı'nda final güreşinden önce gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında Serhat Gökmen'i yenen 2022 başpehlivanı Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan'ı yenen 2023 yılı başpehlivanı Yusuf Can Zeybek karşılaştı.