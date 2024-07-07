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        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

        Edirne'de 663'üncüsü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 20:13 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:13
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        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu
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        Edirne'de 663'üncüsü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek kazandı. Zeybek, başpehlivanlığı üst üste ikinci kez kazanmış oldu.

        Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık güreşleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Finale gelene kadar Ali Gürbüz ve Orhan Okulu gibi favori isimlerin elendiği güreşlerin çoğunluğu puan alanın kazandığı uzatmalara gitti. Sarayiçi Er Meydanı'nda final güreşinden önce gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında Serhat Gökmen'i yenen 2022 başpehlivanı Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan'ı yenen 2023 yılı başpehlivanı Yusuf Can Zeybek karşılaştı.

        Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek arasındaki maç karşılıklı hareketlerle geçti. Maçın 20'nci dakikasında Mustafa Taş'a, hakem heyeti tarafından pasif güreştiği için birinci ihtarı verildi. Puanlama güreşine kalan müsabakanın 50'inci dakikasında Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek, Türkiye Başpehlivanı oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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