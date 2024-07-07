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        Kırkpınar Başpehlivanı Zeybek, hamam geleneğini bozmadı

        Edirne'deki 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, kent merkezinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanırken; hamam geleneğini bozmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 23:05 Güncelleme: 07.07.2024 - 23:10
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        Kırkpınar Başpehlivanı Zeybek, hamam geleneğini bozmadı
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        Edirne'deki 663’üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, kent merkezinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanırken; hamam geleneğini bozmadı.

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne final müsabakasında Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar’ın geleneklerini yerine getirdi. Zeybek, boynundaki altın kemer ile kent merkezinde kendisini karşılan vatandaşları selamladı. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Zeybek, yolda yürümekte zorlandı. Zeybek, selamlamanın ardından başpehlivanların geleneği olan hamama da gitti.

        Tarihi Saray Hamamı’na giden Zeybek, hamam girişinde imam tarafından Kuran’ı Kerim ile karşılandı. Edirne Belediyesi İmamı Mehmet Cem Sunar eşliğinde okunan duanın ardından Zeybek ve ekibi gelenek gereği hamama giderek yorgunluğunu attı.

        Basın mensuplarına açıklama yapan Zeybek, "Kırkpınar'da güreşmek gerçekten çok büyük bir heyecan. İnşallah önümüzdeki sene de kemeri kazanarak altın kemerin ebedi sahibi olurum. Altın kemerle Antalya'ya dönmek isterim. Beni destekleyen herkesten Allah razı olsun, bu saate kadar beni bekleyenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

        Görüntü Dökümü:

        - Zeybek'in at arabasından inişi

        - Vatandaşlarla fotoğraf çekilmesi

        - Halkı selamlaması

        - Vatandaşlardan ve Zeybek'ten detay

        - Zeybek'in yürüyüşü

        - Hamamın kapısında imam eşliğinde dua

        - Hamam içinde kupayla detay

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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