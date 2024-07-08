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        Kırkpınar Başpehlivanı Zeybek: Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum

        EDİRNE'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde, rakibi Mustafa Taş'ı yenip üst üste ikinci kez başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, gelecek yıl da şampiyon olması halinde altın kemerin ebedi sahibi olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:50
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        Kırkpınar Başpehlivanı Zeybek: Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum
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        EDİRNE'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde, rakibi Mustafa Taş'ı yenip üst üste ikinci kez başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, gelecek yıl da şampiyon olması halinde altın kemerin ebedi sahibi olacak. Antalya'ya 1 altın kemer borcu olduğunu söyleyen Zeybek, "Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum" dedi.

        Antalyalı Yusuf Can Zeybek, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini yenerek son 2 yılın başpehlivanı oldu. Geçen yıl finalde İsmail Balaban'ı yenip Kırkpınar başpehlivanı olan Zeybek, bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Kırkpınar'ın finalinde, Mustafa Taş'ı yenerek üst üste ikinci kez başpehlivanlığı kazandı. Gelecek yıl da Er Meydanı'ndan şampiyon çıkması halinde altın kemerin ebedi sahibi olacak olan Zeybek, üçüncü kez başpehlivan olmak için çok sıkı hazırlanacağını söyledi.

        Kırkpınar Er Meydanı'na iyi hazırlanıp geldiğini söyleyen Yusuf Can Zeybek, "Mutluyuz, takım halinde buraya çok hazır geldik, ağır bir süreçten geçtik. Kışın çok yoğun antrenmanlarımız oldu, kamp dönemlerimiz oldu. 5 tane kamp yaptık. Sezonun başında iyi girdim ama birkaç sakatlıkla beraber, kendimizi gösteremedik. Bundan 2 hafta önce Seka Park Yağlı Güreşleri'nde varlığımızı hissettirdik, 'Biz varız' dedik. Tabi bu sahada 2 kez üst üste kemer almak epey zor. Rakiplerimiz bizden biraz iri ama biz her zaman cesaretimizle, kondisyonumuza, çalışmalarımıza güvendiğimiz için sıkıntı yaratmıyor. İnşallah önümüzdeki sene de 3'üncü kemeri tekrar takıp, kemerin ebedi sahibi olmak istiyoruz. Tabii bunda biraz da Ahmet Taşçı ustanın artısı var. İlk önce ustamızın bir elini öpüp, ondan bir rıza, rica minnet alarak Edirne'ye geleceğiz. Bu sene daha ağır bir süreç geçireceğiz. Çünkü 2'nci kemeri aldık, 3'üncü kemer için herkes bize saldıracak. Bunun için biraz daha iyi çalışıp, sıkı çalışıp inşallah seneye 3'üncü kemeri alacağız" dedi.

        'ÜZERİMDE HİÇ STRES YOKTU'

        Başpehlivan Zeybek, başpehlivan olmasının andından geleneksel karşılamada Edirnelilerin ilgisine teşekkür ederek, "Çok güzel bir ortam vardı. Akşam da gördüm; caddede büyük bir kalabalık vardı. Geçen yıl da o caddeye gittim kemeri aldığımda. Bu sene Edirne'ye geldiğimde rahattım, üzerimde hiç stres yoktu. Kendimden emindim, hatta takımım benden daha çok stres yaptı kemer konusunda. Bende öyle çok stres yoktu, rahattım. Takımıma da 'Siz benden daha streslisiniz. Rahat olun, nasip olursa akşam kemeri alıp çıkacağız' dedim. Edirne halkına da çok teşekkür ederim. Gecenin o saatlerinde bizleri caddelerde bekliyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bu kemeri önce Türkiye'mize, sonra Antalya'mıza bağışlıyorum. Antalya'mıza bir kemer borcumuz var. İnşallah Antalya'ya bu borcu ödeyeceğiz. Çünkü Antalya halkı bu güreşi çok seviyor, çok destek veriyor. Ağaları olsun, başkanları olsun, hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bu borcu ödeyeceğiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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