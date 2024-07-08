Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kırkpınar Başpehlivanı Zeybek: Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum (2)

        BELEDİYEBAŞKANI AKIN'I ZİYARET ETTİKırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, kentten ayrılmadan önce Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı, makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:35 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırkpınar Başpehlivanı Zeybek: Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BELEDİYEBAŞKANI AKIN'I ZİYARET ETTİ

        Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, kentten ayrılmadan önce Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı, makamında ziyaret etti. Ziyarette Zeybek'e, antrenörleri ve takım arkadaşları da eşlik etti.

        Zeybek'in kendisini perşembe günü ziyaret ettiğini söyleyen Akın, "Bana demişti ki ‘Pazartesi günü buraya kupamla beraber geleceğim, başpehlivan olarak.’ Gerçekten de öyle oldu, tekrar tebrik ediyorum. Kıran kırana geçen mücadelenin sonucunda Yusuf Bey yine başpehlivan oldu. Bu sene Kırkpınar organizasyonumuzu da kazasız belasız, güzel bir şekilde atlattık. Gelen misafirlerimiz, güreşçilerimiz de umarım organizasyonumuzdan memnun kalmıştır. Dolayısıyla tekrardan hayırlı olsun. Gerçekten sizler için zorlu bir süreçti, hak edilmiş bir başarı. O yüzden inşallah başarılarınız daim olsun” dedi.

        'ÖYLE BİR TARİHİ ANI YAŞARSAK ÇOK MUTLU OLURUZ'

        Gelecek yıl gerçekleştirilecek 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tekrar şampiyon olması halinde, Zeybek'in altın kemerin ebedi sahibi olacağını belirten Akın, "Hep ilkler bize kısmet oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki sene Yusuf Bey’in başarılarını devam ettireceğini düşünüyorum. Öyle tarihi bir anı yaşarsak da tabii ki çok mutlu oluruz" diye konuştu.

        Başpehlivan Yusuf Can Zeybek de, gelecek yıl yeniden şampiyon olarak altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini ifade etti. Zeybek, "İnşallah seneye tekrardan 3’üncü kemeri alıp, ebedi sahibi olarak Antalya’ya getirmek bize nasip olur. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum, geçmiş olsun diliyorum. Çünkü Edirne çok yoğundu. Çok sıcak bir hava vardı. Orada çalışan yağcısından bezcisine, görevlisine hepsinin ellerine sağlık. Çok güzel bir organizasyonu geçirdik. Bize de güzel baktılar, güzel ağırladılar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Edirne halkına da teşekkür ediyorum, güreşlere olan desteklerinden dolayı. Akşam geç saatlere kadar caddede bizi beklediler, beni beklediler, benimle beraber yürüdüler. Hepsinin, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

        TURİST KAFİLESİNDEN YOĞUN İLGİ

        Zeybek'e, Akın'ı ziyaretinin ardından UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin önünde Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğer ikram edildi. Ciğerin tadına bakan Zeybek sonrasında meydanda basın mensuplarına kupası ve altın kemeriyle poz verdi. Burada vatandaşların fotoğraf isteğini de kırmayan Zeybek'e, kenti gezmek için gelen Polonyalı turist kafilesi de yoğun ilgi gösterdi. Zeybek, kafilenin fotoğraf isteğini de kırmadı.

        Olgay GÜLER / EDİRNE,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Edirne'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Başpehlivan Zeybek, Edirne Belediye Başkanı Akın'ı ziyaret etti
        Başpehlivan Zeybek, Edirne Belediye Başkanı Akın'ı ziyaret etti
        Meriç Nehri hafta sonu kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak
        Meriç Nehri hafta sonu kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak
        Edirne'de yeni mahsul süpürge telinin kilogramı 77,85 liradan satıldı
        Edirne'de yeni mahsul süpürge telinin kilogramı 77,85 liradan satıldı
        Edirne'de kamyonuna "çakar lamba" taktıran sürücüye ceza uygulandı
        Edirne'de kamyonuna "çakar lamba" taktıran sürücüye ceza uygulandı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Edirne'de Balkanlar'dan gelen öğ...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Edirne'de Balkanlar'dan gelen öğ...