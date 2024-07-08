Kırkpınar Başpehlivanı Zeybek: Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum (2)

BELEDİYEBAŞKANI AKIN'I ZİYARET ETTİ

Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, kentten ayrılmadan önce Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı, makamında ziyaret etti. Ziyarette Zeybek'e, antrenörleri ve takım arkadaşları da eşlik etti.

Zeybek'in kendisini perşembe günü ziyaret ettiğini söyleyen Akın, "Bana demişti ki ‘Pazartesi günü buraya kupamla beraber geleceğim, başpehlivan olarak.’ Gerçekten de öyle oldu, tekrar tebrik ediyorum. Kıran kırana geçen mücadelenin sonucunda Yusuf Bey yine başpehlivan oldu. Bu sene Kırkpınar organizasyonumuzu da kazasız belasız, güzel bir şekilde atlattık. Gelen misafirlerimiz, güreşçilerimiz de umarım organizasyonumuzdan memnun kalmıştır. Dolayısıyla tekrardan hayırlı olsun. Gerçekten sizler için zorlu bir süreçti, hak edilmiş bir başarı. O yüzden inşallah başarılarınız daim olsun” dedi.

'ÖYLE BİR TARİHİ ANI YAŞARSAK ÇOK MUTLU OLURUZ'

Gelecek yıl gerçekleştirilecek 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tekrar şampiyon olması halinde, Zeybek'in altın kemerin ebedi sahibi olacağını belirten Akın, "Hep ilkler bize kısmet oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki sene Yusuf Bey’in başarılarını devam ettireceğini düşünüyorum. Öyle tarihi bir anı yaşarsak da tabii ki çok mutlu oluruz" diye konuştu.

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek de, gelecek yıl yeniden şampiyon olarak altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini ifade etti. Zeybek, "İnşallah seneye tekrardan 3’üncü kemeri alıp, ebedi sahibi olarak Antalya’ya getirmek bize nasip olur. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum, geçmiş olsun diliyorum. Çünkü Edirne çok yoğundu. Çok sıcak bir hava vardı. Orada çalışan yağcısından bezcisine, görevlisine hepsinin ellerine sağlık. Çok güzel bir organizasyonu geçirdik. Bize de güzel baktılar, güzel ağırladılar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Edirne halkına da teşekkür ediyorum, güreşlere olan desteklerinden dolayı. Akşam geç saatlere kadar caddede bizi beklediler, beni beklediler, benimle beraber yürüdüler. Hepsinin, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.