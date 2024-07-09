Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar köyünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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