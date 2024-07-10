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        Edirne'de 23 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 23 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:05
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        Edirne'de 23 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 23 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, merkeze bağlı Yenikadın köyünde 12, Havsa ilçesi Söğütlüdere köyünde ise 11 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el koyulup, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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