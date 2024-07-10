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        Kapıkule'de yolcu giriş peronu sayısı iki katına çıkarıldı (2)

        KAPIKULE'DEYOLCU GİRİŞ REKORU KIRILDITicaret Bakanlığı'nın yaz dönemi nedeniyle gümrük sınır kapılarında gerekli tedbirlerin alındığını ve 12 olan yolcu giriş peronu sayısının 24'e çıkarıldığını duyurduğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yolcu girişinde tüm zamanların rekoru kırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:22 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:25
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        Kapıkule'de yolcu giriş peronu sayısı iki katına çıkarıldı (2)
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        KAPIKULE'DEYOLCU GİRİŞ REKORU KIRILDI

        Ticaret Bakanlığı'nın yaz dönemi nedeniyle gümrük sınır kapılarında gerekli tedbirlerin alındığını ve 12 olan yolcu giriş peronu sayısının 24'e çıkarıldığını duyurduğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yolcu girişinde tüm zamanların rekoru kırıldı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son bir haftada sınır kapılarımızdaki yolcu sayılarında rekor kırıldı. Ana vatana dönen vatandaşlarımızın işlemlerini ve geçişlerini hızlandırmak amacıyla her türlü tedbir alındı. Kapıkule sınır kapımızda, 9005 binek araç ve 38 bin 692 yolcu girişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Yurt dışında yaşayan soydaşlarımızın ana vatana dönüşlerinde yaşadıkları sorunları en aza indirmek için 1302 personelimiz görev yapıyor. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun olarak geçiş yaptığı Kapıkule sınır kapımızda peron sayımız 24’e çıkartıldı. 22 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarımızdan 141 bin 478 araç ve 562 bin 834 yolcu giriş yaptı" denildi.

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