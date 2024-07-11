Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Sürücüsünün hatalı sollama yaptığı TIR, kazaya neden oluyordu; o anlar kamerada

        EDİRNE'nin Enez ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı TIR, otomobille karşı karşıya kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücüsünün hatalı sollama yaptığı TIR, kazaya neden oluyordu; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE’nin Enez ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı TIR, otomobille karşı karşıya kaldı. Sürücülerin ani fren yapıp kaza yapmaktan kurtulduğu o anlar, araç kamerasına yansıdı.

        Olay, Keşan-Enez kara yolunda meydana geldi. Enez’den, Keşan yönüne giden TIR’ın şoförü önündeki kamyonu hatalı solladı. TIR, bu sırada karşı yönden gelen otomobille karşı karşıya kaldı. Her iki aracın da yavaş olması ve durumu fark ederek fren yapmaları olası bir kazayı önledi. Sol şeritte duran TIR, önündeki kamyonun ilerlemesinin ardından sağ şeride geçerek yoluna devam etti. O anlar ise otomobildeki araç kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        90'da finale kaçış!
        90'da finale kaçış!
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'

        Benzer Haberler

        Edirne'de jandarmadan Trakya Üniversitesi personeline eğitim
        Edirne'de jandarmadan Trakya Üniversitesi personeline eğitim
        Edirne'deki orman yangını söndürüldü
        Edirne'deki orman yangını söndürüldü
        Edirne'de dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı
        Edirne'de dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı
        Kapıkule'de yolcu giriş peronu sayısı iki katına çıkarıldı (2)
        Kapıkule'de yolcu giriş peronu sayısı iki katına çıkarıldı (2)
        Edirne'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de çiftlikten karavan çalan 3 zanlı tutuklandı
        Edirne'de çiftlikten karavan çalan 3 zanlı tutuklandı