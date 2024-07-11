Sürücüsünün hatalı sollama yaptığı TIR, kazaya neden oluyordu; o anlar kamerada

EDİRNE’nin Enez ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı TIR, otomobille karşı karşıya kaldı. Sürücülerin ani fren yapıp kaza yapmaktan kurtulduğu o anlar, araç kamerasına yansıdı.

Olay, Keşan-Enez kara yolunda meydana geldi. Enez’den, Keşan yönüne giden TIR’ın şoförü önündeki kamyonu hatalı solladı. TIR, bu sırada karşı yönden gelen otomobille karşı karşıya kaldı. Her iki aracın da yavaş olması ve durumu fark ederek fren yapmaları olası bir kazayı önledi. Sol şeritte duran TIR, önündeki kamyonun ilerlemesinin ardından sağ şeride geçerek yoluna devam etti. O anlar ise otomobildeki araç kamerasına yansıdı.