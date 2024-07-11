Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 8 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE’nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Bulgaristan’a gitmek isteyen 8 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde Lalapaşa’ya bağlı Doğanköy’de yasa dışı yollarla Bulgaristan’a gitmek isteyen 8 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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