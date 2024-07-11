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        Edirne'de orman yangını

        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:09 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:10
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        Edirne'de orman yangını
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        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyündeki ormanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Edirne ile Kırklareli'den itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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