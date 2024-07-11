Edirne'de orman yangını

Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyündeki ormanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Edirne ile Kırklareli'den itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.

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