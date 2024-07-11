Edirne'de orman yangını (2)
HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOREdirne'nin n Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Edirne'nin n Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevlere 2 uçak ve 5 helikopter ile 14 arasöz, 8 su tankı ve 70 personelle müdahale ediliyor. Ayrıca bölgeye, il ve ilçe belediye ekipleri ile Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan gelen arazöz ve iş makineleri sevk edildi.
Edirne Vali Yardımcısı Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de bölgedeki söndürme çalışmalarını takip etti.
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