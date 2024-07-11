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        Edirne'deki anız yangınında 500 dönüm arazi zarar gördü

        EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan anız yangınında 500 dönüm arazi zarar görürken, 1 bağ evi, 1 araç, 500 saman ve bin adet ot balyası kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:59 Güncelleme: 11.07.2024 - 20:05
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        Edirne'deki anız yangınında 500 dönüm arazi zarar gördü
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        EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde çıkan anız yangınında 500 dönüm arazi zarar görürken, 1 bağ evi, 1 araç, 500 saman ve bin adet ot balyası kullanılmaz hale geldi.

        Yangın, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Uzunköprü Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede bulunan 2 ağıl tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 dönüm arazi zarar görürken, 1 bağ evi, 1 araç, 500 saman ve bin adet ot balyası kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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