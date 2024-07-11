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        Çocukların attığı torpilden çıkan ot yangını, evlere sıçramadan söndürüldü

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iddiaya göre çocukların attığı torpillerden kaynaklanan ot yangını, çevredeki ev ve bahçelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 23:45 Güncelleme: 11.07.2024 - 23:50
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        Çocukların attığı torpilden çıkan ot yangını, evlere sıçramadan söndürüldü
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde iddiaya göre çocukların attığı torpillerden kaynaklanan ot yangını, çevredeki ev ve bahçelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 22.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Başar Caddesi’nde çıktı. İddiaya göre, çocukların otluk alana attıkları torpilin patlaması ile çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki ev ve bahçelere sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
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