Meriç Nehri'nde, Gençler Türkiye Kürek Kupası ön eleme yarışları başladı

TÜRKİYE'nin olimpik standartlarda hazırlanan ilk parkuru oluşturulan Meriç Nehri'nde, Gençler Türkiye Kürek Kupası, ön eleme yarışlarıyla başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 40'a yakın kulübün dereceye girmek için organizasyonda mücadele vereceğini belirterek, "Bütün büyük kulüplerimiz burada. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Yarın başlayacak olan finallerde kıyasıya mücadele olacak. Pazar günü kupa töreninde biz de sonuçları heyecanla bekliyoruz" dedi.

Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji işbirliğinde, kentin en önemli su kaynaklarından Meriç Nehri'nde oluşturulan 2 kilometrelik yapay kürek parkuru, ilk resmi sınavını vermeye başladı. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 12-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası için ön eleme karşılaşmaları, bugün start aldı. Nehirde 112 sporcu şampiyonada dereceye girmek için ön eleme turunda ter döküyor.

Organizasyonla ilgili konuşan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye'nin ilk yapay parkurunu yapmanın kendileri için bir hayal olduğunu belirtip, "Biz bir hayalle başladık. Türkiye'nin ilk parkurunu yapmak için ve sonra burada uluslararası büyük organizasyonlar yapmak için hayalin ilk adımı Türkiye Kupası'yla başladık. Bugün ilk yarış bizim için tarihe bir not oldu. Türkiye'de ilk kez yapay parkurda yarışımızı gerçekleştirdik. Bu sene Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası burada olacak. O kadar yükseleceğiz ama tabii ki hayaller daha büyük. Ülkemiz bir gün olimpiyat aldığında, burada olimpiyat yarışları gerçekleşecek seviyede bir parkur yaptık. Yani çok gururluyuz, çok mutluyuz. Bizim için, spor camiası için çok büyük bir olay" dedi.

'SONUÇLARI HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Organizasyon için 400'ün üstünde sporcunun kente geldiğini anlatan Federasyon Başkanı Ertürk, "400'ün üstüne sporcu var, 40'a yakın kulübümüz var. Bütün büyük kulüplerimiz burada. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Yarın başlayacak olan finallerde kıyasıya mücadele olacak. Pazar günü kupa töreninde biz de sonuçları heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

'AVRUPA'NIN KAPISI KONUMUNDAKİ LOKASYON İÇİN ŞİMDİDEN KAMP MÜRACAATLARI ALMAYA BAŞLADIK'

Meriç Nehri parkurunun milli takım kamplarımız için de çok büyük avantaj olduğunu dile getiren Ertürk, "Daha şimdiden kamplar için müracaatlar almaya başladık. Sonuçta lokasyon olarak da Avrupa'nın kapısı burası. Lokasyon olarak çok rahat, konaklama açısından çok rahat ve şehrin merkezinde olması burayı yurt dışı kampları içinde bir cazibe merkezi haline getiriyor. Özellikle kuzey ülkeleri kışın oradaki sert hava şartlarında, burası bize ne kadar soğuk gelse de onlar için tabii gölleri donuyor. Buraya çoğu ülkeden sürekli sporcu ve spor turizmi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.