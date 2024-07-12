Edirne'de orman yangını (2)

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karbürçek ile Yağmurca köyleri arasında çıkan orman yangını kontrol altına alınarak, söndürüldü. Hasat edilmiş buğday tarlasında başladığı belirtilen yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. Alevlere, Uzunköprü Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. Alevler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

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