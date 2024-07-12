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        Edirne'de orman yangını (2)

        4SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIEdirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karbürçek ile Yağmurca köyleri arasında çıkan orman yangını kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:38 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:38
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        Edirne'de orman yangını (2)
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        4SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karbürçek ile Yağmurca köyleri arasında çıkan orman yangını kontrol altına alınarak, söndürüldü. Hasat edilmiş buğday tarlasında başladığı belirtilen yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. Alevlere, Uzunköprü Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. Alevler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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