Edirne'de pamuk yüklü TIR alev alev yandı

Alevlerin sardığı TIR’daki yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ile emniyete ait TOMA aracı sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Hafif yaralı halde aracın yanışını üzüntüyle izleyen Karagül, kontrol amaçlı Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İzmir’den aldığı pamuk yükünü Edirne’deki bir fabrikaya getirmekte olan Ergül Karagül yönetimindeki 48 VM 148 plakalı TIR’ın, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesi yakınlarında ön lastiği patladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çarpıp yan yatarak sürüklendi. Bu sırada TIR’ın dorsesinde bulunan pamuklar alev alarak yanmaya başladı. Hafif yaralanan sürücü Karagül, kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı.

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