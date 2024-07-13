Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Bulgaristan'da, Türkiye sınırında orman yangını

        BULGARİSTAN'da, Türkiye sınırına yakın bir noktada orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulgaristan'da, Türkiye sınırında orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        BULGARİSTAN'da, Türkiye sınırına yakın bir noktada orman yangını çıktı. Edirne'nin sınırdaki Büyükismailçe köyünden de görülen yangına Bulgaristan ekipleri müdahale ediyor.

        Bulgaristan'ın Svilengrad ilçesine bağlı Sudena köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Dumanlar, Edirne'nin Bulgaristan sınırdaki Büyükismailçe köyünden de görüldü. Dumanların geniş bir alana yayıldığı bölgede Bulgaristan itfaiye ve orman ekiplerinin söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Yetkililer, yangının olası Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı takip edildiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        Maximin problem!
        Maximin problem!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Baba oğulun feci ölümü!
        Baba oğulun feci ölümü!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat

        Benzer Haberler

        Meriç Nehri'ndeki Gençler Türkiye Kürek Kupası ilk gün müsabakaları tamamla...
        Meriç Nehri'ndeki Gençler Türkiye Kürek Kupası ilk gün müsabakaları tamamla...
        Milli kürekçi Elis'in hedefi Türkiye'yi olimpiyatlarda zirveye taşımak
        Milli kürekçi Elis'in hedefi Türkiye'yi olimpiyatlarda zirveye taşımak
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Edirne sınırında 8 yılda Avrupa'ya kaç...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Edirne sınırında 8 yılda Avrupa'ya kaç...
        Meriç Nehri'nde Gençler Türkiye Kürek Kupası ilk gün müsabakaları başladı
        Meriç Nehri'nde Gençler Türkiye Kürek Kupası ilk gün müsabakaları başladı
        Edirne'de yanan pamuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Edirne'de yanan pamuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Edirne'de pamuk yüklü TIR alev alev yandı
        Edirne'de pamuk yüklü TIR alev alev yandı