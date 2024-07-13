Bulgaristan'da, Türkiye sınırında orman yangını

BULGARİSTAN'da, Türkiye sınırına yakın bir noktada orman yangını çıktı. Edirne'nin sınırdaki Büyükismailçe köyünden de görülen yangına Bulgaristan ekipleri müdahale ediyor.

Bulgaristan'ın Svilengrad ilçesine bağlı Sudena köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Dumanlar, Edirne'nin Bulgaristan sınırdaki Büyükismailçe köyünden de görüldü. Dumanların geniş bir alana yayıldığı bölgede Bulgaristan itfaiye ve orman ekiplerinin söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, yangının olası Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı takip edildiğini söyledi.