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        Keşan'da orman yangını 

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 20:22 Güncelleme: 13.07.2024 - 20:25
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        Keşan'da orman yangını 
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yangın, saat 19.30 sıralarında Keşan'da çıktı. Biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını Sazlıdere köyü sahilindeki ormana sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına karadan müdahalenin yanı sıra helikopter ve uçaklarla da müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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