Keşan'da orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIEdirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü sahilinde çıkan orman yangını, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.
KONTROLALTINA ALINDI
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü sahilinde çıkan orman yangını, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.
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