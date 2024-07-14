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        Meriç Nehri'nde tekneleri alabora olan 5 arkadaşı ekipler kurtardı

        EDİRNE'de, Meriç Nehri'nde bindikleri teknenin alabora olması sonucu nehrin ortasında mahsur kalan 5 arkadaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 03:03 Güncelleme: 14.07.2024 - 03:05
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        Meriç Nehri'nde tekneleri alabora olan 5 arkadaşı ekipler kurtardı
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        EDİRNE'de, Meriç Nehri'nde bindikleri teknenin alabora olması sonucu nehrin ortasında mahsur kalan 5 arkadaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Edirne’de 5 arkadaş, Meriç Nehri’nde bindikleri tekne ile tura çıktı. Saat 01.00 sıralarında tarihi Meriç Köprüsü yakınlarında teknenin alabora olması sonucu 5 kişi, suya düştü. Ters dönen tekneye tutunan 5 arkadaş, bağırarak yardım istedi. Çevrede bulunan bir tesisteki görevli sesleri duyup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri seslerin geldiği bölgeye kayıkla giderek, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan 5 arkadaş, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan 5 arkadaşın da sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 5 arkadaş, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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