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        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'deyasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 8 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:35
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        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'deyasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 8 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Fas uyruklu 5, merkeze bağlı Kemalköy'de ise Filistin uyruklu 3 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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