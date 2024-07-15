Edirne'de yerleşim yerlerine yakın tarlada yangın; 50 dönüm alan zarar gördü (2)
YANGININÇIKIŞ NOKTASINDA KALAN KİŞİ ARANIYOREdirne'nin Keşan ilçesinde 50 dönüm anız, ot ve ağaçlık alanın zarar gördüğü yangının başlangıç noktasındaki arazide henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiye ait eşyalar bulundu.
YANGININÇIKIŞ NOKTASINDA KALAN KİŞİ ARANIYOR
Edirne’nin Keşan ilçesinde 50 dönüm anız, ot ve ağaçlık alanın zarar gördüğü yangının başlangıç noktasındaki arazide henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiye ait eşyalar bulundu. Polis, yaptığı araştırmada yangının çıktığı noktada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin kaldığını belirledi. Olay yerinde, yastık, battaniye, giyim eşyası ve gıda malzemeleri bulundu. Yangını çıkartmış olabileceği değerlendirilen kişinin eşyalarında İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerince parmak izi araştırması yapıldı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.