Edirne'de yerleşim yerlerine yakın tarlada yangın; 50 dönüm alan zarar gördü (2)

YANGININÇIKIŞ NOKTASINDA KALAN KİŞİ ARANIYOR

Edirne’nin Keşan ilçesinde 50 dönüm anız, ot ve ağaçlık alanın zarar gördüğü yangının başlangıç noktasındaki arazide henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiye ait eşyalar bulundu. Polis, yaptığı araştırmada yangının çıktığı noktada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin kaldığını belirledi. Olay yerinde, yastık, battaniye, giyim eşyası ve gıda malzemeleri bulundu. Yangını çıkartmış olabileceği değerlendirilen kişinin eşyalarında İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerince parmak izi araştırması yapıldı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.